Quali sono i 5 punti del rimpianto? Parte tutto dal gol di El Shaarawy

“Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che…“. Sarebbe importante non allontanarsi dalle direttive tracciate da Max Pezzali, in uno dei suoi brani più celebri, probabilmente per la capacità di immedesimazione in quelle parole.

Ma come si fa realmente a non pensare neanche per un attimo a quanto passato dinanzi agli occhi e a cosa si sia perso? Ci sono tante scene di questa stagione che ripassano nella mente come un loop. Il ricordo che fa più male porta però al 91′ di Napoli-Roma, perché è con il gol di El Shaarawy che si sgretola realisticamente il sogno e l’effetto di quel contraccolpo si sentirà maledettamente nella gara di Empoli.

Gol El Shaarawy Napoli Roma

Una rete che ha tolto 5 punti: Napoli-Roma vera sliding doors della stagione

Con i ma e con i se non si può convivere, è una legge che si conosce bene. Non si ha neanche controprova assoluta ma, probabilmente, i tre punti contro la Roma avrebbero compattato l’ambiente e lo spogliatoio e ad Empoli sarebbe stato più difficile farsi rimontare in quella bruta modalità. Come se il gol del Faraone al Maradona avesse tolto in pratica 5 punti, quelli che pesano di più in ottica rimpianti e classifica, quelli probabilmente meno naturali rispetto alle debacle contro Spezia ed Empoli all’andata, altre candidature eccellenti nell’elenco delle fitte allo stomaco. È assurdo quanto sia diventato a tratti doloroso vedere il Napoli vincere come oggi, perché fa venire alla luce tutte le possibilità inespresse.

“Come dicon tutti il tempo è l’unica cura possibile” ma sarà difficile alzarsi un giorno e non pensarci più, quando già c’è il 2018 a fare da apripista. Il futuro sa di rivoluzione e di incertezze, non per forza peggiori, sia chiaro. Ma oggi perdersi nella rabbia non può essere considerato un reato.

