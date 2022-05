“Terzo posto ipotecato ma quanto rammarico!”: il giornalista sicuro sul Napoli

Enrico Varriale, noto giornalista sportivo, ha commentato tramite un tweet la vittoria del Napoli in casa del Torino per una rete a zero, a decidere il match è stato Fabian Ruiz.

Fabian (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il giornalista in particolare ha commentato la stagione del Napoli esprimendo la propria opinione riguardo quella che è stata la corsa scudetto degli azzurri.

Di seguito le sue parole:

“Dodicesima vittoria esterna e dodicesimo clean sheet stagionale per il Napoli convincente sul campo del Torino. Decide Fabian Ruiz dopo un rigore fallito da Lorenzo Insigne. Terzo posto ipotecato sulla Juventus e campionato certamente molto positivo pur con il rimpianto per lo scudetto”.

