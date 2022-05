Di Lorenzo: “La stagione è positiva, ma ci è mancato qualcosa contro certe squadre”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in mixed zone al termine dl match contro il Torino. Il numero 22 azzurro ha commentato la vittoria azzurra e il rendimento in questa stagione. Queste le sue parole.

Giovanni Di Lorenzo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“I tifosi ci sono sempre stati vicini, anche oggi erano in tanti e siamo contenti di avergli regalato una vittoria oggi. Ci sta un po’ di delusione da parte loro per non aver raggiunto qualcosa di bello, ma la stagione è più che positiva e siamo contenti di aver raggiunto la qualificazione in Champions.

Cosa ci è mancato? Abbiamo perso qualche punto contro le squadre di bassa classifica, ma questo ci insegna che tutte le partite sono difficili. Ci dispiace, ma dobbiamo guardare avanti”.