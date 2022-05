Tifosi granata contro Napoli: cori offensivi dagli spalti

Primo tempo con poche emozioni quello tra Torino e Napoli, partita combattuta che non riesce a sbloccarsi.

Tifosi Torino

Tuttavia, come ormai avviene su ogni campo in cui il Napoli va a giocare in trasferta, ci sono stati i consueti cori contro Napoli e i napoletani.

Questa volta “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani” i cori lanciati dagli spalti da parte dei tifosi granata che hanno rimbombato per tutto lo stadio.

Al momento fortunatamente però non si stanno verificando i consueti cori beceri contro il Vesuvio.