Spalletti in conferenza: “Bisogna rispettare il nostro lavoro, siamo arrivati sul podio. Fabian è un top”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria sul Torino per 1-0. Queste le sue parole.

Torino Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

“Io faccio le cose seriamente e corrette sempre. Anche i miei calciatori hanno fatto le cose seriamente tutto l’anno, anche nei momenti più difficili. Bisogna rispettare il nostro lavoro e quelli che sono venuti qui oggi, il messaggio è chiaro: loro ci vogliono bene e noi siamo con voi, il Napoli deve fare sempre delle belle partite. Buttare le basi per il prossimo anno? Non lo so, quello che conta è il podio: solitamente sono le prime tre che prendono le medaglie, in Serie A ne sono quattro, e bisogna provare a salire sul podio”.

Paragoni con il match contro il Sassuolo: “Questa è una partita più difficile, rimasta in bilico per tutto il secondo tempo, una partita scomoda per una squadra con le nostre qualità. Il Sassuolo è più simile a noi e quindi più facile da affrontare, mentre il Torino è molto difficile da affrontare anche perché stanno vivendo un buon momento, Ospina ha fatto due grandi parate. Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose più simili alle nostre qualità: il dai e vai e l’attacco allo spazio, la presa di posizione in giro per il campo. Queste squadre giocano un calcio molto fisico e bisogna accettarli. La vittoria di oggi è stata più difficile quindi forse ha più valore”.

La partita di Fabian Ruiz: “Parliamo di un calciatore di livello top. Quest’anno ha avuto un momento meno brillante a causa della pubalgia che non gli ha fatto mostrare il suo reale valore, ma lui è un calciatore fenomenale. A volte si dice sempre che è lento, ma lui è veloce col pensiero e con la qualità del suo gioco. Ti rende sempre la palla con i giri contati”.

Motivazioni per il finale di stagione: “Si perdono di vista delle cose fondamentali: i calciatori si sono allenati di lunedì, sono venuti nel giorno di riposo per preparare questa gara. Si sono allenati bene senza aprire bocca. Mi è dispiaciuto delle polemiche perché non ho fatto la conferenza: i miei collaboratori stanno sempre a contatto con i calciatori, hanno lo stesso valore mio sono tutti capacissimi, sono del mio livello. È giusto che in queste ultime tre partite abbiano la stessa platea che ho io”.