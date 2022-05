“Hanno chiesto la cessione”: mercato Napoli, rivoluzione in vista?

L’attacco del Napoli nella prossima stagione potrebbe cambiare tantissimi volti. Lorenzo Insigne è già certo della partenza, dato che approderà al Toronto a parametro zero.

Su Osimhen c’è l’interesse di diverse squadre, con i club di Premier League in prima fila. Anche Lozano, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe partire.

FOTO: Getty – Napoli Ounas

Non sono solo questi nomi a tener banco in casa Napoli, perché secondo il quotidiano anche Petagna e Ounas vorrebbero salutare gli azzurri. La loro volontà sarebbe quella di giocare di più, dato che quest’anno non sono riusciti a trovare continuità con Spalletti, per cui avrebbero chiesto di essere ceduti.

Proprio il tecnico toscano, tuttavia, era colui che ad inizio stagione aveva insistito per tenerli entrambi, considerandoli valide alternative ai titolari.