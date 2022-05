Sorpresa a Castel Volturno, in conferenza stampa non c’è Spalletti: la decisione del Napoli

C’era grande attesa per la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Torino–Napoli, attesa per oggi pomeriggio alle 14.30 a Castel Volturno. A sorpresa, però, a parlare alla stampa non è stato il tecnico azzurro.

Staff Napoli

Infatti, a parlare alla stampa è infatti lo staff al completo dell’allenatore. In sala stampa sono presenti: Beccaccioli (match analyst), Baldini (collaboratore tecnico), Domenichini (vice allenatore), Lopez (preparatore portieri), Calzona (collaboratore tecnico), Cacciapuoti e Sinatti (preparatori atletici). Un modo, probabilmente, da parte di Spalletti di dare merito al lavoro del suo staff.

Il tecnico azzurro, come confermato da Radio Kiss Kiss Napoli, non parlerà in questa occasione.