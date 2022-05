Allegri: “Sconfitta che conta poco per la classifica, ho solo un dispiacere”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Genoa.

Allegri Juventus

Il tecnico in particolare ha in un primo momento analizzato la partita e poi espresso il proprio dispiacere per la sconfitta.

Di seguito le sue parole:

“Dispiace per la sconfitta, abbiamo lasciato tre punti sul campo. Abbiamo perso solo con l’inter nel girone di ritorno, abbiamo sprecato tante occasioni e se non fai gol lo prendi. Fortunatamente conta poco per la classifica”.

“Ovviamente mi è dispiaciuto perdere, andavamo a 72 punti e per una sera potevamo essere al terzo posto”.