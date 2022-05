“Non era scontato!”, critiche al Napoli: forte risposta di Domenichini

Nel corso della conferenza stampa a sorpresa tenuta dallo staff tecnico di Luciano Spalletti, ha parlato anche Marco Domenichini, vice allenatore del Napoli.

L’allenatore in seconda della squadra partenopea, ha sottolineato l’importanza del raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla società, ovvero il piazzamento Champions per la prossima stagione.

Di seguito le sue parole:

Marco Domenichini Napoli

A Napoli si dà sempre tutto per scontato, anche il raggiungimento Champions, ma quanto è scontato? “Di scontato non c’è niente. Da iniziò campionato il nostro obiettivo era questo e lo abbiamo raggiunto nonostante tutti gli imprevisti. C’è dispiacere perché avevamo accarezzato un sogno, ma non bisogna essere scontenti. Siamo arrivati all’obiettivo in modo bello, dando anche spettacolo”.