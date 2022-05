Analogie con il Napoli dei 91 punti, Calzona sicuro: la risposta dell’ex vice di Sarri

Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino di Juric. A sorpresa, è stato lo staff di Luciano Spalletti a rispondere alle domande in conferenza.

Tra i presenti c’era anche Calzona, collaboratore tecnico ed ex vice allenatore di Sarri. Di seguito le sue parole:

Francesco Calzona Napoli (Getty Images)

C’è più rammarico per questa stagione o per quella dei 91 punti? “Sono due stagioni diverse, da parte mia c’è dispiacere perché abbiamo accarezzato obiettivi importanti, ma è ancora più importante sottolineare il raggiungimento dell’obiettivo della società”.

Si può fare un parallelismo tra la difesa del Napoli di Sarri e quella di quest’anno? “No assolutamente no, Sarri è un perfezionista, vuole difendere di squadra e non di reparto. Anche quest’anno abbiamo fatto molto bene, il merito è di Spalletti che ha dato compattezza difensiva e ha fatto un grandissimo lavoro”.

È cambiato qualcosa nello stato di forma? “I dati oggettivi, se facciamo riferimento ad Empoli, abbiamo espresso la più alta velocità del campionato. Contro la Roma siamo stati superiori a loro in tutti i dati fisici. Quello prodotto in campo non è direttamente proporzionale al risultato ottenuto. Anche contro il Sassuolo non abbiamo ottenuto differenze rispetto alle uscite precedenti”.

Soddisfatti di Mertens contro Empoli e Sassuolo? Sono valutazioni che fa il mister, ma senza ombra di dubbio sono state due ottime prestazioni”.