Baldini elogia la squadra: “I ragazzi sono stati fantastici per tutto l’anno, ci sono state circostanza clamorose”

Nella conferenza stampa che si è tenuta oggi a Castel Volturno, non c’era Spalletti che ha voluto premiare il suo staff per il lavoro svolto durante la stagione. Tra i presenti c’era anche Daniele Baldini, storico collaboratore del tecnico di Certaldo.

Daniele Baldini, collaboratore tecnico

Baldini ha provato a dare una spiegazione al calo di risultati nella seconda metà di stagione:

Di seguito le sue parole:

Cosa è cambiato tra il girone d’andata e quello di ritorno? “È difficile capire da cosa è dipeso, le partite sono state tante, c’è stato il Covid, la Coppa d’Africa e comunque ci sono state prestazioni importanti. L’impegno da parte dei ragazzi è sempre stato impeccabile e sono stati fantastici per tutto l’anno. Ci hanno permesso di ottenere l’obiettivo primario della stagione che era la Champions League che mancava da diversi anni. Due incontri con Empoli e Spezia siamo stati penalizzati da circostanze abbastanza clamorose. Poi ci sono state partite dove abbiamo fatto qualcosa in meno, anche per merito degli avversare e a volte bisogna fare complimenti agli avversari”.