L’interesse dei club inglesi è noto, ma il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire Amir Rrahmani, autentica rivelazione della difesa al fianco di Kalidou Koulibaly.

Già nella giornata di ieri, è filtrata la dichiarazione del suo procuratore, secondo il quale presto ci sarà un incontro tra le parti per procedere al rinnovo di contratto. Notizia che, a quanto pare, trova riscontri anche in queste ore.

Presto l’incontro con la società: sul tavolo il rinnovo

A fare il punto della situazione sul destino dell’ex Hellas Verona è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, alla luce di quelli che sono stati i rumors di mercato delle ultime ore.

Amir Rrahmani (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Il suo contratto scadrà nel 2024 e qualche club inglese ha già chiesto info al suo manager“, conferma il quotidiano. “Aliaj, ex difensore della Nazionale albanese e agente del kosovaro, incontrerà presto il Napoli per parlare del futuro. Facciamo anche la prossima settimana: e va da sé che con Koulibaly in bilico (accostato nelle ultime ore al Barcellona), la conferma di Rrahmani diventa un punto importante se non addirittura fondamentale per la programmazione”.