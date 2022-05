Ospina-Lazio: il giocatore era disponibile, affare saltato per un motivo

Saranno settimane decisive per il futuro di David Ospina, il cui rinnovo di contratto è ancora incerto e legato a una trattativa che riguarda, di riflesso, anche Alex Meret. Uno dei due dirà addio a fine stagione, per cui continuano le valutazioni da parte della società azzurra per capire quale possa essere la scelta giusta per la prossima stagione.

L’estremo difensore colombiano è monitorato, frattanto, da diversi club in Europa, ma anche di Serie A. Tra di essi, anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

C’era l’ok del portiere, la ricostruzione

La squadra biancoceleste è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, e il colombiano è uno dei profili graditi dal tecnico Sarri. Tuttavia, le richieste economiche del calciatore avrebbero frenato un assalto deciso per prelevarlo a zero.

Giovanni Di Lorenzo e David Ospina (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Strakosha ora sembra vicinissimo all’addio, chiede garanzie da titolare. Con Sarri, non le avrebbe”, rivela il giornale. “E può darsi che l’incertezza ne stia minando il rendimento nelle ultime settimane. Lo spagnolo Sergio Rico, in uscita dal PSG, sarebbe in pole. Ospina, vicino all’addio al Napoli, era disponibile a trattare ma chiede un ingaggio elevato”.