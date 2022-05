VIDEO | OSPINA O MERET? LA NUOVA IDEA DEL NAPOLI SUL PORTIERE!

Il Napoli di qui a breve sarà chiamato a sciogliere le riserve sul futuro dei due portiere David Ospina e Alex Meret, entrambi alle prese con le trattative del rinnovo contrattuale, con allegati valutazioni e riflessioni che ne conseguono.

La società azzurra, infatti, non ha ancora preso una scelta definitiva sui due estremi difensori, rendendo impossibile quasi escludere ogni scenario. Proprio in mattinata, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato del possibile assalto a Marco Carnesecchi. qualora dovesse essere Meret a lasciare l’azzurro. Ma il talento di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito alla Cremonese, non è l’unico nome tenuto in considerazione dalla dirigenza.

Il Napoli, infatti, non esclude l’eventualità che sia Ospina a fare le valigie. A tal proposito, il quotidiano rivela quello che potrebbe essere il profilo giusto da affiancare a Meret, in caso di sua permanenza. Ecco quanto reso noto dalla medesima fonte:

“Se Ospina saluterà, Meret sarà libero di dimostrare senza ombre dove possa arrivare quella sua esuberanza tecnica che si percepisce, e alle sue spalle ci finirebbe una figura rassicurante, capace di stargli al fianco eppure vagamente defilato, un Sirigu o uno Sportiello”.

#sscnapoli #napoli #carnesecchi #meret #sirigu #ospina #sportiello #atalanta #cremonese #calciomercato #portiere #portieri

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/8U7QflW

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I