Koulibaly: “Bisogna combattere il razzismo! Amo Napoli e i napoletani per un motivo”

Kalidou Koulibaly è entrato nel cuore dei napoletani per la sua bontà e passione, non solo per le sue bellissime prestazioni nel corso degli anni. Il difensore senegalese ha voluto ribadire questo amore reciproco nel corso di un’intervista a Onze Mondial. Koulibaly ha parlato anche del problema razzismo. Queste le sue parole.

Kalidou Koulibaly (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“La mia reazione a una persona razzista? Se sei razzista, hai una motivazione, non puoi odiare una persona per niente. Allora proverò a ragionare con lui. Dopo, se vedo che è una causa persa, gli dirò: “Vai per la tua strada, io vado per la mia strada”.

La mia idea principale è cercare di capire prima le persone. Io, cerco costantemente di portare amore nelle persone. La mia educazione è così, io sono così. Amo tutti, sono tollerante con tutti. Alla fine ognuno fa quello che vuole. Il razzismo è un flagello, è qualcosa che dobbiamo combattere! E oggi sta diventando un tabù, è questo che mi infastidisce di più! (…) Siamo nel 2022 e c’è ancora molto razzismo.

Voglio chiarire che il razzismo è multiplo. C’è razzismo contro il colore della pelle, ma c’è anche il razzismo contro la terra, per esempio. (…) Le persone devono capire che siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. Sono solo la personalità e il carattere delle persone che cambiano.

Sai perché mi piace il Napoli? Perché la gente è tollerante. Amano davvero gli stranieri. Sono arrivato come una persona di colore tra virgolette, ma non ho avuto problemi, la gente mi ammira, sono molto popolare qui. E li amo anche io“.

Sulla vittoria della Coppa d’Africa con il Senegal: “Vincere un titolo con il tuo Paese, la tua patria, per milioni di persone che ti seguono, è indescrivibile. Durante il nostro viaggio, il paese si è fermato per noi. È difficile fermare un intero paese. Quando l’intero Paese si ferma a guardare la finale, e a fine partita, vede i colori della bandiera sul tetto del continente africano, è qualcosa di eccezionale”.

Secondo Milik sei il miglior difensore: “Non sono d’accordo con nessuno su questo. Le persone danno la loro opinione e io cerco di dare il meglio di me in campo. Cerco di fare il mio lavoro al meglio, cerco di essere uno dei migliori difensori del mondo. (…) Ascoltare le parole di Arek su di me mi ha reso felice. È un attaccante di qualità, sapevo che avrebbe fatto bene al Marsiglia. Ho avuto la possibilità di giocare con lui, è un grande marcatore. Sapevo che avrebbe segnato i suoi gol a Marsiglia, alcune persone sono rimaste sorprese. Ma sapevo che avrebbe fatto il suo lavoro. È un grande attaccante, con un grande sinistro, un profilo alto, completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. È un attaccante molto importante. Quando era qui ad allenarsi, ci sfidavamo continuamente per galvanizzarci a vicenda”.