ADL-Spalletti: succederà oggi prima della cena, c’entra il calciomercato

Restano tre partite a onor di firma per il Napoli da qui alla fine della stagione, che ha già archiviato il ritorno in Champions League il prossimo anno e che dovrà difendere il terzo posto dalla Juventus, che comunque non cambierebbe la sostanza. Situazione che permette una programmzione del futuro con largo anticipo per il club azzurro: lo sa bene Aurelio De Laurentiis così come Luciano Spalletti, pronti a mettere a punto le strategie in vista della prossima sessione di calciomercato.

Delineati gli affari Khvicha Kvaratskhelia, reso addirittura ufficiale dal patron, e Mathias Olivera, i due sono pronti a guardarsi negli occhi per stabilire le prossime mosse, in entrata ma anche in uscita.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Summit ADL-Spalletti-Giuntoli: i dettagli

A tal proposito, l’edizione odierna de La Repubblica scrive del summit in programma quest’oggi tra De Laurentiis e Spalletti, al quale sarebbe prevista anche la presenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a riguardo:

“Oggi al centro sportivo di Castel Volturno ci sarà il presidente De Laurentiis: è probabile un incontro con Spalletti e Giuntoli su un mercato che dovrà essere ponderato e più veloce rispetto agli altri anni perché la stagione inizierà prima, causa Mondiale in Qatar”.