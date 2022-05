Di recente è arrivato anche l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis: Khvicha Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli. La società azzurra lo preleverà dalla Dinamo Batumi, dopo che lo stesso calciatore ha risolto il suo contratto con il Rubin Kazan a seguito delle note vicende in Russia.

Una notizia che ha fatto scattare immediatamente l’entusiasmo in Georgia, dove l’esterno si è fatto già notare con le sue prodezze con la maglia della Nazionale. Tant’è che in patria circolano già alcune divise del Napoli con il nome di Kvaratskhelia, così come testimoniato dallo scatto che in queste ore è divenuto virale sul web.

📸 Some Khvicha Kvaratskhelia @sscnapoli shirts in the building👕😅 pic.twitter.com/VllDOHrqan — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 3, 2022

Una maglia con il suo nome e con la numero 23 è stata segnalata ieri all’esterno dello stadio Boris Paichadze Dinamo Arena, dove è andata in scena la sfida tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi, terminata sullo 0-0 e che ha visto il promesso sposo azzurro in campo per 90′. Che sia questo già un indizio sul numero di maglia che sceglierà Kvaratskhelia al suo sbarco a Napoli?