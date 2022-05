ULTIM’ORA – Napoli o Bari: c’è la sentenza sul ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis per le multiproprietà!

Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis sulle multiproprietà. Napoli o Bari non potranno partecipare alla medesima competizione se una delle due società non sarà ceduta: parenti e affini fino al 4° grado non possono gestire due proprietà professionistiche.

Ricorso De Laurentiis Napoli Bari

Ricorso multiproprietà Napoli e Bari: la sentenza

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.

Il Tribunale si è pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.