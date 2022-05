Sarà un’estate di mercato con venti di rivoluzione in casa Napoli, in virtù dell’annunciata riduzione del monte ingaggi per motivi di bilancio. Per questo motivo, diversi calciatori potrebbe salutare l’azzurro nei prossimi mesi, nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo tenore.

Secondo quanto si legge quest’oggi su Il Corriere del Mezzogiorno, tre sarebbero i principali indiziati a lasciare il Napoli: Victor Osimhen, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Cessioni che, per la stima della medesima fonte, potrebbero fruttare ben 200 milioni di euro da reinvestire.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“(…) C’è il patrimonio che può arrivare dalle cessioni, il frutto del plusvalore. Su Osimhen gli intermediari sono al lavoro sul mercato inglese, con l’Arsenal e il Manchester United che potrebbero farsi avanti con una proposta da almeno 100 milioni. Fabian va in scadenza nel 2023 ed è il primo gioiello da sacrificare, l’entourage di Zielinski studia il mercato della Bundesliga. C’è un mondo da esplorare, un possibile bottino di 200 milioni di euro che può cambiare la portata della rivoluzione azzurra all’insegna del plusvalore“.