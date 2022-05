Le prossime settimane si riveleranno decisive per delineare la strategia del Napoli in vista della sessione di calciomercato ormai alle porte, per quanto concerne la questione portieri. David Ospina e Alex Meret, protagonisti dell’eterno ballottaggio in questi ultimi anni, sono alle prese con le trattative per il rinnovo contrattuale e nessuna decisione definitiva è ancora presa per il futuro.

Uno dei due rinnoverà, diventando così a tutti gli effetti il portiere titolare, mentre per l’altro si dovrà procedere con l’addio: nel caso del colombiano, ci sarebbe una separazione a parametro zero, mentre il friulano direbbe addio a un anno dalla scadenza naturale del contratto.

In ogni caso, servirà un altro portiere che farà da chioccia a uno dei due: situazione strettamente legata alla vicenda rinnovi di Ospina e Meret.

C’è l’idea Carnesecchi e non solo: le novità

A fare il punto della situazione circa la questione portieri è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sono diversi gli scenari da tenere in considerazione.

“Se Ospina dovesse salutare a fine stagione – si legge –, Meret sarà libero di dimostrare senza ombre dove possa arrivare quella sua esuberanza tecnica che si percepisce, e alle sue spalle ci finirebbe una figura rassicurante, capace di stargli al fianco eppure vagamente defilato, un Sirigu o uno Sportiello.

Nel caso in cui dovesse essere il friulano a dire addio, “Giuntoli dovrà allestire un calciomercato alternativo, che nasca dalla porta, provando a convincere l’Atalanta che Marco Carnesecchi, titolare della Cremonese dei miracoli di Fabio Pecchia e dell’Under 21, potrà costruire da Napoli il suo futuro“.