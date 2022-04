Meret, Ospina o nessuno dei due? C’è un terzo incomodo per la porta del Napoli

Uno dei temi più caldi della stagione è senz’altro stato il dibattito sul futuro dei portieri del Napoli. Meret doveva essere il titolare ad inizio stagione, ma Ospina lo ha presto scavalcato nelle gerarchie (e non è la prima volta).

Il clamoroso errore che ha permesso all’Empoli di trovare il gol del pareggio certo non aiuta il futuro di un giocatore già in bilico, che ieri era già dato per partente da La Gazzetta dello Sport. Anche nella sua edizione odierna, la rosea ha scritto di un possibile rinnovo di contratto per David Ospina.

FOTO: Getty – Luis Maximiano Granada

Tuttavia, stando a Il Mattino spunta un nuovo nome per difendere i pali del Napoli. Si tratta di Luís Manuel Arantes Maximiano, attuale portiere del Granada che ha un valore di mercato che si aggira tra i dodici e i sedici milioni di euro.

La trattativa starebbe “muovendo i primi passi”, secondo il quotidiano, con gli intermediari che sono già in azione per una delle rivelazioni del campionato.

Il portoghese, infatti, ha subito 50 gol in 30 partite (collezionando sei clean sheet e due rigori parati), ma bisogna tener conto che la sua squadra attualmente occupa il terzultimo posto in classifica.