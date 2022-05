Napoli, allenamento preventivo per due azzurri: in dubbio per Torino?

Il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio contro il Torino. Dopo la roboante vittoria contro il Sassuolo, ora l’obiettivo è quello di mantenere la Juventus a distanza e consolidare il terzo posto.

Di Lorenzo

Napoli, allenamento personalizzato per Rrahmani e Di Lorenzo

In vista di Torino–Napoli c’è il doppio dubbio per Luciano Spalletti: Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani hanno svolto allenamento personalizzato. Mancano ancora due giorni pieni per il recupero totale ma ci sarà da valutare le condizioni dei due azzurri.

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato il report dell’allenamento odierno.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica a tutto campo. Rrahmani ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Di Lorenzo ha svolto esercizi di prevenzione in palestra”.