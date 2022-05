Spalletti alla squadra: è successo ieri a Castel Volturno! Il retroscena

Obiettivo raggiunto per il Napoli, che a inizio stagione si era prefissato di tornare in Champions League e con il pareggio della Roma ne ha raggiunto la certezza matematica a tre giornate dalla fine. Qualche rimorso per il sogno scudetto infranto è ancora presente sicuramente, ma in casa Napoli si festeggia anche il successo raggiunto.

FOTO: Getty Images, Luciano Spalletti

Nella giornata di ieri, infatti, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Spalletti ha radunato il suo staff tecnico, i calciatori e i dirigenti per congratularsi per il risultato conseguito. A raccontarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che riporta anche una parte del discorso fatto dall’allenatore toscano.

“Bravi tutti, grazie per l’ottimo lavoro svolto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo“, queste le parole di Luciano Spalletti, che non si sofferma sul rimpianto scudetto, ma si focalizza su quanto realizzato e sul ritorno azzurro in Champions League.