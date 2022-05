In dubbio Petagna: il Napoli ha pronto un nome per sostituirlo

22 partite, di cui solo 3 da titolare, e tre reti per Andrea Petagna in questa stagione di Serie A. Un bottino sicuramente non soddisfacente per il centravanti italiano, che potrebbe lasciare il Napoli durante questa sessione estiva di mercato.

Il suo destino in bilico dipende soprattutto dal fattore rinnovo Mertens, che porterebbe ovviamente ad un cambio di prospettiva. Secondo quanto scritto sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli guarda in particolare all’Hellas Verona per sostituire Andrea Petagna.

Il nome che in questo momento è in vantaggio sugli altri è quello di Giovanni Simeone, che piace particolarmente al Napoli e a Giuntoli. Nel Verona, inoltre, il club azzurro osserva anche Antonin Barak, che potrebbe rivelarsi un tassello importanti nella rosa del futuro.