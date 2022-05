Chelsea nei guai: la prossima stagione rischia l’esclusione!

Gli ultimi mesi del Chelsea non sono stati per niente semplici a livello societario. Mentre la squadra continuava il suo percorso in Premier League e in Champions League, il suo presidente Roman Abramovich è stato costretto a iniziare a cercare acquirenti per il club.

Il motivo? Il suo stretto legame con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Dall’inizio delle ostilità in Ucraina sono iniziati, infatti, una serie di sanzioni nei confronti degli oligarchi russi che lo supportano. Tra queste il blocco di molte proprietà del presidente del Chelsea.

Chelsea, Jorginho (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal Telegraph, nel caso in cui il club di Londra non dovesse trovare acquirenti entro il 31 maggio, rischierebbe l’esclusione dalla prossima Premier League. A neanche un anno dalla vittoria della Champions League, potrebbe iniziare un incubo per i tifosi dei Blues.

Diversi personaggi di spicco avrebbe mostrato interesse, tra cui un fondo di cui faceva parte con una piccola quota anche il pluricampione di Formula 1, Lewis Hamilton, e alcuni proprietari di franchigie della NFL, la lega nazionale di football americano.