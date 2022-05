Caprile sogna Napoli, l’agente allo scoperto: le parole

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Leeds in prestito alla Pro Patria, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato:

Caprile Leeds Napoli (GettyIamages)

Caprile al Napoli? Parla l’agente

“Il papà è napoletano verace. Elia fa parte di una realtà importante come il Leeds. Ci confronteremo col club a fine anno, con Giuntoli non abbiamo parlato. Sicuramente giocare col Napoli è un sogno del ragazzo, ma è inutile alzare dei polveroni”.

“Elia è del Leeds, che è un grande club. Non sono messi bene in classifica, in caso di retrocessione cambiano tutti gli scenari. Sta facendo bene, è un portiere di prospettiva. Come se la cava con i piedi? Ha lavorato tanto ed è molto bravo”.