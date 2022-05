Dybala-Napoli, incredibile retroscena: la rivelazione di Modugno

Francesco Modugno, noto giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, in particolare di un possibile affare Dybala.

Calciomercato Napoli, Dybala (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Dybala affare possibile?

“Dybala? Quando c’era Ancelotti ci fu un confronto tra l’allenatore e il presidente e forse fecero anche una telefonata per capire meglio. Poi si resero conto che l’affare era impossibile in termini economici“.

Paulo Dybala non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e la prossima estate abbandonerà i bianconeri a parametro zero. Potrebbe trattarsi di una clamorosa occasione per il Napoli, ma lo stipendio del calciatore argentino rappresenterebbe un peso economico quasi insostenibile per il club di De Laurentiis.