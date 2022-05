43 gol quest’anno, l’attaccante può arrivare al Napoli grazie ad Anguissa

“Al Napoli manca un attaccante da area di rigore“.

FOTO: Getty Images, Aleksandar Mitrovic

Quello in foto è Aleksandar Mitrovic e potrebbe essere la risposta giusta, secondo quanto riferito a SpazioNapoli da alcune fonti molto vicine all’entourage del calciatore.

È appena di ieri la notizia del record battuto in Championship dall’attaccante serbo: 43 reti in campionato, di cui tutte dall’area di rigore. Il tutto condito da 7 assist.

Sono anni che si parlava di lui come potenziale crack, ma sembrava che quel momento non dovesse arrivare mai, soprattutto a causa della discontinuità mostrata in molte occasioni. A 27 anni sembra finalmente che sia nata una stella ed al Napoli, che si sta guardando intorno in vista del futuro di Osimhen, un bomber del genere interessa e non poco.

Giuntoli a brevissimo incontrerà i dirigenti del Fulham per la trattativa legata al riscatto di Anguissa e proverà a sondare le possibilità di allargare l’affare inserendo anche Mitrovic. L’attaccante è infatti in linea con tutte le nuove direttive societarie: al momento guadagna 2.5 milioni a stagione e il valore del cartellino si aggira intorno ai 12/15 milioni.

Un’occasione troppo ghiotta per non pensarci su in caso di partenza di uno – o più di uno – tra Osimhen, Mertens e Petagna.