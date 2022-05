Napoli, il terzo posto in Serie A deve essere un obiettivo: c’è un motivo economico

Dopo la qualificazione in Champions League, di cui si ha anche la certezza matematica dopo il pareggio di ieri della Roma a Bologna, il Napoli ha centrato l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Ovviamente rimane grande delusione per il sogno Scudetto, ormai definitivamente evaporato. C’è il rischio, quindi, che gli azzurri possano forse sentirsi appagati in questo finale di stagione?

FOTO: Getty – Napoli Sassuolo

Nel caso in cui sorgesse questo pericolo, ci sono almeno due ottimi motivi per concludere al meglio questo campionato di Serie A. Il primo è di finire davanti alla Juventus, squadra che “per anni ha dominato in Italia e con cui era a tratti impossibile competere” – parola di Mertens – ma c’è di più.

Il terzo posto in classifica ha anche un valore economico notevole rispetto al quarto. Unendo i premi riservati dalla Lega Serie A e dalla UEFA, ci sono oltre cinque milioni di euro di differenza.

Alla terza classificata, infatti, spettano 21,8 milioni di euro (5 dei quali dalla UEFA), mentre alla quarta vanno 16,7 milioni (2,5 dalla UEFA).