Mertens-Napoli, rinnovo sempre più vicino? Due indizi lasciano ben sperare

All’alba della prima giornata in cui il Napoli è ufficialmente in Champions League – e giungendo verso la fine di una stagione a cui si ha più poco da dire – è già tempo di pensare al futuro.

In particolare, i tifosi azzurri sono in apprensione (e lo saranno fino ad una decisione ufficiale) per quel che riguarda il rinnovo di Dries Mertens.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

Com’è noto, il belga ha un contratto in scadenza il 30 giugno, con un’opzione automatica di prolungamento per un’altra stagione ma alle stesse cifre attuali (4,5/5 milioni annui), situazione che è praticamente impossibile che si verifichi.

Il numero 14, tuttavia, non ha mai fatto mistero della sua disponibilità a tagliarsi drasticamente lo stipendio pur di rimanere. E a questo punto, dopo gli incontri degli ultimi giorni, la strada pare finalmente tracciata.

Nel post partita di Napoli-Sassuolo, due indizi hanno confermato la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme (sebbene gli accordi economici siano ancora da trovare e limare, ma ad oggi sembrano il problema minore).

FOTO: Getty – Napoli Mertens

In primis, il reticente tweet di De Laurentiis, in cui il patron azzurro scriveva che “Per adesso, ho fatto un contratto a Ciro Romeo…”. Ecco, quel “per adesso” e quei tre puntini di sospensione lasciano presagire che, in un futuro non troppo lontano, un accordo si troverà anche per Ciro il grande.

D’altro canto, nell’intervista a caldo a fine match, Mertens ha usato il plurale anche per parlare della prossima stagione, quasi come ad indicare che anche lui sarà presente: “Ricordiamoci che l’anno prossimo saremo in Champions League. Dobbiamo pensare a che cosa non ha funzionato in vista della stagione che verrà, speriamo di poter tornare a combattere“.

Due indizi che, questa volta per davvero, sembrano fare una splendida prova.