Giornata di relax per Mertens e Insigne: i due azzurri sono a Capri con le rispettive famiglie

La grande vittoria per 6-1 contro il Sassuolo di ieri ha lasciato molto rammarico tra i tifosi del Napoli: una squadra così poteva sicuramente lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Però, bisogna guardare anche i lati positivi: a tre giornate dalla fine del campionato, il Napoli è praticamente già qualificato in Champions League: per l’aritmetica basta un solo punto o la non vittoria della Roma nel match di stasera contro il Bologna.

Insigne a Capri

Oggi, i giocatori azzurri, come accade di consueto il giorno dopo le partite, hanno ricevuto il giorno di riposo: niente allenamenti per loro, si riprende nei prossimi giorni. Insigne e Mertens ne hanno approfittato per vivere una giornata a Capri.

Entrambi con le rispettive famiglie, i due attaccanti azzurri si sono concessi un giorno di relax prima delle ultime tre partite di Serie A.