La Juventus soffre, ma batte il Venezia: bianconeri ancora a -1 dal Napoli

La domenica di Serie A si è aperta con l’anticipo delle 12:30 tra Juventus e Venezia. I bianconeri vincono 2-1 grazie a una doppietta di Leonardo Bonucci. Il Venezia, però, era riuscito a pareggiare i conti al 71′: un gran sinistro da fuori area di Mattia Aramu ha fatto spaventare la Vecchia Signora. Cinque minuti dopo ci ha pensato di nuovo capitan Bonucci a segnare un altro gol da calcio da fermo e riportare la Juve in vantaggio.

Leonardo Bonucci (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Con questa vittoria, la Juve si mantiene a distanza minima dal Napoli: i bianconeri raggiungono infatti i 69 punti in classifica e si portano a -1 dagli azzurri. Per la squadra di Max Allegri la qualificazione in Champions è una formalità: basta un solo punto nelle prossime 3 partite per avere la certezza matematica. A meno che la Roma stasera non riuscisse a trovare i tre punti contro il Bologna: in quel caso, sia Napoli sia Juve sarebbero già matematicamente qualificate.