Empoli-Torino, ammonito il giocatore granata: era diffidato, salterà il Napoli

La domenica pomeriggio di Serie A regala due match di diversa rilevanza: se da un lato Milan-Fiorentina è importante per la lotta scudetto e per la la corsa ai posti che valgono all’Europa, Empoli-Torino vede due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Ed è proprio da questa gara che arriva una buona notizia per il Napoli.

Fallo Lukic

Al 30′ del primo tempo (conclusosi sul risultato di 0-0) il centrocampista del Torino, Saša Lukic, ha commesso un fallo su Parisi, mentre il terzino dell’Empoli provava la ripartenza in contropiede. L’arbitro Cosso non ci ha pensato un attimo e ha subito ammonito il giocatore serbo: Lukic era diffidato e salterà il match di sabato prossimo contro il Napoli.

Lukic ha anche protestato con veemenza, calciando il pallone con rabbia, e ha rischiato la doppia ammonizione per proteste. Il fallo, però, è stato abbastanza dubbio e sicuramente non da ammonizione: anche il tecnico Ivan Juric infatti ha protestato ed è stato ammonito.