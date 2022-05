Covid-19, pubblicato il nuovo decreto-legge: cosa cambia allo stadio

La fine dello stato di emergenza e il calo dei contagi da Covid-19 sono delle belle notizie: dopo due anni e mezzo di pandemia, stiamo tornando a vivere la vita di prima.

Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Con il nuovo decreto-legge del 24 marzo 2022, n.24, ci sono ulteriori restrizioni che cadono: da oggi, mascherine e Green Pass non sono più obbligatorie in moltissimi luoghi. Il Green Pass dovrà essere esibito solo per poter accedere nelle RSA e negli ospedali. Anche le mascherine dovranno essere ancora utilizzate solo in alcuni luoghi al chiuso, mentre all’aperto non sarà più obbligatoria.

Questa notizia interessa molto anche ai tifosi: per accedere allo stadio, non dovrà più essere esibito il Green Pass e non si dovrà indossare la mascherina. Un traguardo che si è raggiunto anche grazie all’efficacia dei vaccini.