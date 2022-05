In occasione del match contro il Sassuolo, vinto dal Napoli per un sonoro 6-1, i tifosi hanno manifestato tutto il proprio malcontento, nella scia della delusione di Empoli. Una contestazione che Antonio Corbo, sulle colonne de La Repubblica, ritiene “volgare e sguaiata”. Ecco quanto scritto dal giornalista a tal proposito:

“Allo stadio la contestazione evolve: diventa volgare e sguaiata. Inaccettabile a questo punto. Sospetta. Tra chi contesta ci sarà pure chi non sopporta una barriera ferrea agli abusi, ai favoritismi, ai commerci illegali? Sarà un caso, ma le curve dimenticano Empoli per puntare solo sul presidente. I distinti provano ad applaudire dissociandosi. Si vuole davvero un Napoli migliore o si pensa all’utopia di conquistare il club in una Italia senza leggi?”.

Poi, su Spalletti aggiunge: “Il 6-1 ridà voce anche a Spalletti. Ne ha diritto. Per lunghi tratti la sua condizione è stata ineccepibile. Merito suo la serie di 8 vittorie filate, come il sogno di uno scudetto che non ha perso da solo. Ma un allenatore maturo, un uomo di 62 anni e discreta cultura, dovrebbe capire i guasti. Perché tanti incidenti muscolari, cali di forma, oltre che Covid.

Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Perché Mertens esplode solo ora se gli si raccomanda da mesi di farlo giocare come partner di Osimhen, piuttosto che nei minuti finali. Spalletti non dà queste risposte. Ma ribalta le osservazioni puntando sui suoi screzi con Totti e Icardi. Dove li legge? Scorie del passato che gli ritornano forse in mente; Napoli le ignora. Napoli spera il 6-1 sia l’inizio di un nuovo volo”.