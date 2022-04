Spalletti: “I tifosi hanno a cuore la squadra! Oggi la loro scelta è comprensibile”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni:

Napoli Spalletti

“I nostri tifosi? Li abbiamo sempre al nostro fianco e quando, come oggi, manifestano il loro disappunto è solo perché abbiamo fatto una brutta prestazione.

Ma loro, in fondo ai loro cuori, sono sempre con noi. I 20mila spettatoti di oggi secondo me non sono affatto pochi se si vanno a vedere le percentuali delle partite e della annate precedenti. Hanno a cuore le sorti di questa squadra e di questa società e ci vogliono stare vicino“.