Traguardo per Spalletti: è il terzo allenatore a riuscirci in Serie A

La gara contro il Sassuolo era fondamentale per mettersi alle spalle un periodo molto negativo, suggellato dalla rimonta subita ad Empoli. È finita in modo trionfale: 6-1 in favore degli azzurri, che finalmente hanno ritrovato una brillantezza che sembrava persa.

Questa vittoria è utile anche per dare un po’ di ossigeno alla posizione di Luciano Spalletti, vittima di tante critiche negli ultimi giorni. La sua permanenza era in ogni caso stata confermata sia da egli stesso, sia dal presidente De Laurentiis.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Questa goleada permette il Napoli di toccare quota 70 punti, facendo diventare Spalletti il terzo allenatore della storia della Serie A a raggiungere questa quota con tre squadre diverse nel massimo campionato italiano. L’allenatore toscano ci era infatti già riuscito sulla panchine di Roma e Inter.

Gli altri due allenatori che erano riusciti in una tale impresa sono Fabio Capello (sulle panchine di Milan, Roma e Juventus) e Carlo Ancelotti (sulle panchine di (Juventus, Milan e Napoli).