Sassuolo, Ayhan avverte il Napoli: “Lo abbiamo sempre fatto contro le big”

Kaan Ayhan è un difensore del Sassuolo, prossimo avversario del Napoli oggi pomeriggio. In questa stagione di Serie A, il turco ha già collezionato 20 presenze, partendo titolare in quattro delle ultime cinque partite.

Ai microfoni di Nero&Verde, Ayhan ha parlato, tra le altre cose, dell’imminente sfida agli azzurri. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Sassuolo Ayhan

“A livello di squadra e società non siamo un grandissimo club come gli altri, però quando si vede giocare il Sassuolo c’è qualità. Abbiamo fatto grandi partite contro la Juve e, in generale, abbiamo sempre fatto bene contro le altre big.

“Abbiamo dimostrato di essere allo stesso livello delle grandi squadre. Andremo a Napoli per vincere: probabilmente non ci cambia tanto vincere o perdere a livello di classifica, ma queste sono comunque partite importanti.

Ci vogliamo migliorare per la prossima stagione. Quest’anno abbiamo fatto molto molto bene in alcune gare, mentre in altre due/tre partite invece abbiamo fatto fatica. Vogliamo iniziare più forte, poi vedremo che cosa succederà”.