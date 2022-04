La rivelazione di Osimhen: “Dopo l’operazione una cosa mi ha motivato più di tutto”

Victor Osimhen ha rilasciato ieri un’intervista a BBC Sport Africa, parlando della Serie A e di come sia rientrato più forte dopo l’operazione. Di seguito quanto evidenziato:

“Quanto mi sono dovuto operare, sentivo qualcuno dire che la stagione per me fosse già finita. ‘Quando tornerà, non andrà a contrasto con i difensori, avrà problemi anche utilizzando una maschera protettiva’ e cose simili. Tutti quei dubbi mi sono serviti come ulteriore motivazione.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen

Ho apprezzato molto le persone che mi sono state vicino e che hanno lavorato con me per facilitare il mio recupero. Voglio fare un ringraziamento speciale anche ai miei compagni, sono stati un grande supporto per me, dentro e fuori dal campo. Un simile aiuto è la cosa migliore che un giocatore possa chiedere”

La Serie A è un campionato estremamente fisico e tattico. I difensori sono molto disciplinati, ma un giocatore come me non si tira mai indietro, indipendentemente dall’avversario o dal risultato. Voglio sempre cercare di segnare per aiutare la squadra.

Ho una sfida con me stesso: voglio fare di più e meglio rispetto alle stagioni passate. Ci sono riuscito in Belgio, al Lille e non ho dubbi che ci riuscirò anche al Napoli. Farò così in ogni posto in cui andrò“.