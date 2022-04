Raspadori: “C’è una cosa che ci ha penalizzato ad inizio partita”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la batosta subita contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

“Sconfitta contro la Juve ci ha condizionato? Forse sì, ma oggi comunque abbiamo pagato i due calci piazzati iniziali e il grande entusiasmo del Napoli. Dobbiamo soltanto fare mea culpa e ripartire con grande energia.

Prima o seconda punta? Penso di poter ricoprire entrambi i ruoli, sono nato come prima punta e l’ho fatto più spesso anche nelle giovanili, però ora con mister Dionisi riesco ad esprimermi bene anche da seconda punta, specialmente in partite più fisiche.

Raspadori Napoli Sassuolo

Come mi spiego i primi 21′? Non credo che sia giusto concentrarci troppo su questi 21′. C’è da lavorare, come dopo una grande vittoria bisogna cancellare in fretta lo stesso bisogna fare dopo le sconfitte, pensando a quello che si è fatto bene. Credo che faccia la differenza in una squadra avere diversi leader che possano trainare la squadra nei momenti di difficoltà.

Prossimi esami? Ce li ho a fine maggio, un periodo di studio abbastanza intenso!”