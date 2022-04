Il giornalista esalta gli azzurri: “Il Napoli ha dominato ed è riuscito a dimostrare una cosa”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, tramite un tweet ha commentato la roboante vittoria del Napoli ai danni del Sassuolo.

Il giornalista in particolare ha sottolineato l’impiego di Mertens ed Osimhen insieme dal primo minuto ed ha elogiato nel complesso la prestazione degli azzurri.

Mertens, Osimhen (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli dimostra sul campo di essere degno della sua tifoseria: trascinato dalla coppia Osimhenn/Mertens travolge il Sassuolo con 6 gol, domina in ogni settore del campo, conferma di non voler mollare fino alla fine. Per il Sassuolo una partita da dimenticare subito”.

