Napoli-Sassuolo, ultimi dubbi per Spalletti: le scelte sul terzino destro e sul trequartista

Insieme a Cagliari-Verona, Napoli-Sassuolo aprirà oggi pomeriggio alle 15 la 35esima giornata di Serie A.

Gli azzurri devono vincere per blindare il terzo post – mantenendo il vantaggio sulla Juventus – e soprattutto per avvicinarsi sempre di più al ritorno in Champions League dopo due anni di attesa. Agli uomini di Spalletti, infatti, servono quattro punti nelle ultime quattro giornate.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

Il tecnico toscano ha ancora alcuni due dubbi in particolare da sciogliere: il terzino destro e il trequartista. Secondo Sky Sport, alle spalle di Osimhen dovrebbe esserci ancora Dries Mertens, mentre toccherà ancora ad Alessandro Zanoli prendere il posto di Giovanni Di Lorenzo.

In ogni caso, se il terzino della Nazionale si sentisse di giocare dall’inizio, sarebbe lui il prescelto. Ieri in conferenza stampa, infatti, Spalletti ha ribadito che la scelta finale spetta al calciatore. Di seguito i due probabile 11 titolare anti-Sassuolo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti