Gazzetta si scaglia contro De Laurentiis: “La piazza ha già visto certi film”

La settimana appena trascorsa è stata abbastanza tumultuosa per il Napoli, specie nei primissimi giorni.

Ritiro, non ritiro, cene di squadra e via dicendo hanno contribuito ad alimentare un clima di generale confusione, in cui però il presidente De Laurentiis sembrava fosse riuscito a fare un po’ di chiarezza.

Evidentemente, però, non è così per tutti: La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, attacca pesantemente il patron azzurro e le dichiarazioni da lui rilasciate negli ultimi giorni.

FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli

Le critiche del quotidiano si basano in primis sulla condizione fisica della squadra: “De Laurentiis si dichiara soddisfatto delle condizioni fisiche – dopo aver detto ‘corriamo meno degli altri‘ – perché ‘ho visto giocatori che si allenano in palestra, fanno torello e partitelle'” si legge sulla rosea.

Si continua poi con il mancato acquisto di Zlatan Ibrahimovic, che secondo quanto affermato da De Laurentiis sarebbe stato bocciato da Gattuso: “De Laurentiis non ha mai spiegato come avrebbe risolto la questione diritti d’immagine, che Ibrahimovic ha sempre tenuto per sé. Sarà un modo per ingraziarsi i tifosi? Non crediamo basti, visto l’umore della piazza, che certi film li ha già visti“.