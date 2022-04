Incomprensioni tra Mertens e Spalletti: il retroscena

Ancora in forse il futuro di Dries Mertens con la maglia del Napoli. Nei giorni passati il Presidente Aurelio De Laurentiis si è recato personalmente a casa dell’attaccante belga per un visita di cortesia, a seguito della nascita di Ciro Romeo.

Sembra che le possibilità per giungere ad un accordo ci siano, ma per arrivare alla firma la trafila è ancora lunga. Per il momento si prevede un contratto da 1,5 milioni a 2 milioni di euro con eventuali bonus da discutere.

FOTO: Getty Images, Mertens

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta inoltre un retroscena legato all’allenatore del Napoli. Secondo quanto scritto, tra Spalletti e Mertens ci sono state delle incomprensioni che hanno portato l’attaccante a parlare con il tecnico stesso.

Nulla di critico: nelle ultime uscite, infatti, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di Mertens, considerandolo anche come un giocatore da confermare per la prossima stagione. Di contro, il belga ha l’esigenza di capire meglio quanto potrà ancora essere utile alla causa Napoli e, soprattutto, quanto sarà richiesto il suo impiego nelle partite future.