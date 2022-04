De Laurentiis rivela sul contratto di Spalletti: è successo di nascosto!

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, che uscirà quest’oggi sull’app ufficiale della piattaforma.

Tra i vari argomenti toccati, il patron azzurro ha parlato anche di Luciano Spalletti e della sua scelta sul tecnico di Certaldo fatta a gennaio 2021. De Laurentiis ha rivelato un retroscena legato alla firma del contratto: l’incontro tra i due avvenne di nascosto a casa dell’allenatore a Milano.

FOTO: Getty Images, De Laurentiis

Di seguito quanto detto dal presidente del Napoli:

“Ho scelto Spalletti a gennaio 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un’opzione per il terzo anno, che non voleva sottoscrivere. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla“.