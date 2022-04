Allan può tornare in Serie A: un top club piomba sull’ex centrocampista del Napoli

L’ex centrocampista del Napoli Marques Allan, attualmente impegnato con l’Everton, è entrato nel mirino di un top club di Serie A, che potrebbe riportarlo nel campionato italiano.

FOTO: Getty Images, Allan

Si tratta della Lazio di Lotito, che, per sistemare il bilancio e rifondare la rosa, sta pensando di cedere uno dei centrocampisti più ambiti del campionato italiano: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Sarri avrebbe accettato a malincuore la cessione del sergente, chiedendo però in cambio proprio Allan.

Il tecnico toscano ex Napoli ha dunque richiesto al presidente del club capitolino un giocatore che conosce molto bene, avendolo allenato per anni in casa partenopea. Il ritorno di Allan in Serie A potrebbe realizzarsi, considerando che il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Everton.