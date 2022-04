Napoli-Sassuolo, Rapuano è l’arbitro del match: le designazioni complete

L’Associazione Italiana Arbitri ha come di consueto reso note le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Seria A. Alla direzione di Napoli-Sassuolo è stato assegnato il riminese Antonio Rapuano.

Rapuano, trentasette anni e agente della Polizia Locale, è arbitro di calcio dal 2000, con all’attivo 12 gare in Serie A. Per il fischietto riminese quella di sabato sarà la prima volta al Maradona e soprattutto la prima volta in cui arbitrerà i partenopei.

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 30/04 h. 15.00

Arbitro: RAPUANO

MOKHTAR – FIORE

IV: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: LONGO

Napoli Sassuolo Rapuano (Getty Images)

Serie A, le designazioni complete della giornata 35

CAGLIARI – H. VERONA Sabato 30/04 h. 15.00

ORSATO

DE MEO – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIALLATINI

SAMPDORIA – GENOA Sabato 30/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – COLAROSSI

AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: COLOMBO

SPEZIA – LAZIO Sabato 30/04 h. 20.45

PAIRETTO

PERROTTI – AFFATATO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30

PRONTERA

DI IORIO – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – TORINO h. 15.00

COSSO

PALERMO – D’ASCANIO

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: NASCA

MILAN – FIORENTINA h. 15.00

VALERI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

UDINESE – INTER h. 18.00

CHIFFI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI

ROMA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: CAMPLONE

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO

ATALANTA – SALERNITANA Lunedì 02/05 h. 20.45

GUIDA

BERTI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI