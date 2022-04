Napoli e Inter peggiori tra le top: il dato “anti-Scudetto”

Il Napoli sta attraversando il momento più difficile della stagione. Gli azzurri non vincono da tre partite e contro l’Empoli è arrivata una pesante sconfitta in rimonta che ha escluso i ragazzi di Spalletti dalla corsa scudetto.

Napoli, dato preoccupante

Secondo quanto affermato da SkySport, c’è un dato preoccupante che può descrivere la stagione azzurra. Napoli e Inter sono le due squadre, tra le top di Serie A, ad aver perso più punti da situazioni di vantaggio; entrambe ne hanno persi ben 13 e questo ha sicuramente ridotto le possibilità di vittoria finale delle due squadre. Molto meglio ha fatto il Milan, che ha perso solo 8 punti dopo essere andato in vantaggio. L’Atalanta di Gasperini, nonostante una stagione altalenante, non ha mai perso quando è andata in vantaggio e detiene il dato migliore: solo 4 punti persi.

Di seguito la classifica completa tra le migliori 8 squadre della Serie A:

Napoli: 13 punti

Inter: 13 punti

Roma: 11 punti

Fiorentina: 11 punti

Lazio: 9 punti

Milan: 8 punti

Juventus: 7 punti

Atalanta: 4 punti