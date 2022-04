Napoli, ieri De Laurentiis protagonista assoluto. È successo con Mertens: i tifosi sperano

Dopo i giorni tanto tormentati che si sono susseguiti dopo la clamorosa sconfitta contro l’Empoli, ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza alla squadra. Questa la ricostruzione di La Gazzetta dello Sport.

Arrivato molto presto al centro sportivo di Castel Volturno, il patron azzurro ha parlato con Spalletti, con lo staff tecnico e medico e anche con la squadra, con l’unico obiettivo di distendere un clima estremamente carico di tensioni.

Il presidente, infatti, ha subito voluto mettere da parte le frizioni sorte prima con il tecnico toscano, quindi tra l’allenatore e Edoardo De Laurentiis. L’obiettivo primario, da qui a fine campionato, è rimettere insieme i cocci e ricompattare la squadra.

FOTO: Getty – Napoli De Laurentiis

Nel pomeriggio poi, De Laurentiis si è recato a casa di Mertens per incontrare il belga e confermare la volontà di proseguire insieme anche nella prossima stagione, rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il numero 14 ha praticamente accettato di restare a Napoli per un’altra stagione.

Alla sera, intorno alle 20, si sono recati tutti all’Hotel Serapide di Pozzuoli, per partecipare ad una serata di unione collettiva. Spalletti è stato il primo ad arrivare, quindi sono giunti i giocatori, Giuntoli e Edoardo De Laurentiis. Tutti erano intenti ad ascoltare le parole di Aurelio De Laurentiis, “che passava tra i tavoli con il tecnico”, come riferisce la rosea.