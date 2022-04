De Laurentiis: “Calo Napoli? Ho parlato coi medici, è inaccettabile!”

Durante il notiziario sportivo di Sky Sport, in onda sul canale Sky Sport 24, è andato in onda uno spezzone dell’intervista ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’intervista completa andrà in onda alle 18:30 sempre sul canale di notizie.

Il presidente ha voluto andare nel dettaglio dei colloqui avuti negli scorsi giorni sia con lo staff tecnico che con i giocatori. Ha spiegato gli argomenti di discussione le ragioni dietro le sue scelte post sconfitta di Empoli. Di seguito le sue parole:

“Ho voluto fare un discorso distensivo e di massima fiducia sia al corpo allenante che al corpo medico. Gli ho detto che questi giorni corriamo e alleniamo tutti insieme. Io vedo che le squadre che affrontiamo sembrano più brillanti di noi, sembrano più preparate. Questo io non lo posso accettare.”

Napoli, Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis (IMAGO)

De Laurentiis: “Ritiro Napoli? No, meglio una cena”

“Se il Milan spende circa 96 milioni di stipendi, noi ne spendiamo 136. Vogliono il ritiro? Il ritiro appartiene a un mondo calcistico superato, arcaico. Incontriamoci e magari di fronte a un bel piatto e a un buon bicchiere di vino e parliamo di cosa è andato storto. Ed è quello che abbiamo fatto ieri sera”.

“C’erano quattro tavoli di calciatori. Io mi sono seduto ad ogni tavolo e ci siamo scambiati delle opinioni, delle idee e delle verifiche. Poi ce ne siamo andati tutti a dormire. Domani faremo la stessa cosa.”